* Талибы — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, 19 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В афганской провинции Гильменд талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили четырёх женщин и ранили ещё четырех во время поквартирных обысков в районе «Баст». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Согласно источникам, 18 сентября, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеревались начать обыски в этом районе на окраине города Лашкаргах, они столкнулись с противодействием населения. Радикалы открыли огонь, чтобы разогнать протестующих жителей, в результате чего четыре женщины были убиты и ещё четыре получили ранения.

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Источники добавляют, что утром талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали обыски в центре города Лашкаргах, а к вечеру достигли района Кала-Баст и вступили в столкновения с местными жителями. Радикалы запретили передвижение по городу, прежде чем приступить к обыскам.

Во многих провинциях и городах Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают проводить обыски, несмотря на рост недовольства населения, которое называет это вторжением в их частную жизнь.