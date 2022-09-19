Херсон, Бывш. УССР, , 10:06 — REGNUM За ракетными ударами киевских боевиков по Херсону последует ответная реакция, сообщил 19 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, правительство Херсонской области продолжает свою работу в штатном режиме.

«Удары, нанесённые по административным зданиям, не останутся без внимания. Уже в ближайшее время будет дана ответная реакция», — написал он в телеграм-канале.

Стремоусов добавил, что Херсон под полным контролем союзных сил, предпосылок для входа нацистов и западных наёмников на территорию Херсонской области никаких нет.

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