Херсон, 19 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. За ракетными ударами киевских боевиков по Херсону последует ответная реакция, сообщил 19 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, правительство Херсонской области продолжает свою работу в штатном режиме.

«Удары, нанесённые по административным зданиям, не останутся без внимания. Уже в ближайшее время будет дана ответная реакция», — написал он в телеграм-канале.

Стремоусов добавил, что Херсон под полным контролем союзных сил, предпосылок для входа нацистов и западных наёмников на территорию Херсонской области никаких нет.

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