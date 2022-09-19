Москва, , 10:06 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев остался на четвёртом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 19 сентября сообщается на сайте организации.

Даниил Медведев si.robi

Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев также сохранили свои позиции в рейтинге. Они занимают девятое, 18-е и 39-е места соответственно.

Первой ракеткой мира является испанский теннисист, победитель US Open — 2022 Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 19 сентября:

Карлос Алькарас (Испания) — 6 740 очков; Каспер Рууд (Норвегия) — 5 850; Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810; Даниил Медведев (Россия) — 5 065; Александр Зверев (Германия) — 5 040; Стефанос Циципас (Греция) — 4 810; Новак Джокович (Сербия) — 3 570; Кэмерон Норри (Великобритания) — 3 550; Андрей Рублёв (Россия) — 3 390; Хуберт Хуркач (Польша) — 3 355.

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