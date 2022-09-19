Москва, 19 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев остался на четвёртом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 19 сентября сообщается на сайте организации.

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Даниил Медведев

Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев также сохранили свои позиции в рейтинге. Они занимают девятое, 18-е и 39-е места соответственно.

Первой ракеткой мира является испанский теннисист, победитель US Open — 2022 Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 19 сентября:

  1. Карлос Алькарас (Испания) — 6 740 очков;

  2. Каспер Рууд (Норвегия) — 5 850;

  3. Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810;

  4. Даниил Медведев (Россия) — 5 065;

  5. Александр Зверев (Германия) — 5 040;

  6. Стефанос Циципас (Греция) — 4 810;

  7. Новак Джокович (Сербия) — 3 570;

  8. Кэмерон Норри (Великобритания) — 3 550;

  9. Андрей Рублёв (Россия) — 3 390;

  10. Хуберт Хуркач (Польша) — 3 355.