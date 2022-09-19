Москва, 19 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев остался на четвёртом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 19 сентября сообщается на сайте организации.

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Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев также сохранили свои позиции в рейтинге. Они занимают девятое, 18-е и 39-е места соответственно.

Первой ракеткой мира является испанский теннисист, победитель US Open — 2022 Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 19 сентября: