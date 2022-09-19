Барнаул, , 10:05 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 19 сентября известило о продлении штормового предупреждения по горимости. По данным синоптиков, в период с 20 по 23 сентября на большей части территории региона сохранится высокая (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность. Так, 5 класс прогнозируется в Благовещенском, Ключевском, Кулундинском, Шелаболихинском, Угловском районах и городе Славгороде. А 4 класс на территории 27 муниципальных образований. На остальной территории края, горимость 3 класса.

Пожар

Всего за прошедшую неделю на территории Алтайского края было зафиксировано 200 возгораний, 51 из которых ландшафтные. В связи с установившейся в крае сухой и ветреной погодой возможно увеличение количества таких пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность отмечалась на Алтае с 15 по 19 сентября.

Читайте также: В Алтайском крае объявлено о высокой пожароопасности