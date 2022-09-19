Томск, 19 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Программу развития детского отдыха разработают в Томской области. Соответствующее поручение дал глава региона Владимир Мазур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Летний отдых

Он рассказал, что за лето в детских лагерях отдохнули более 60 тыс. школьников, призвав увеличит это число.

В этих целях в регионе начали развивать инфраструктуру детского отдыха. В частности, идёт капремонт детского центра «Здоровье», развёрнуты новые палаточные лагеря. Впрочем, по словам губернатора, это только начало.

«Инфраструктура детского отдыха нуждается в серьезной модернизации. Лагерям нужен ремонт, новые коммунальные сети. Считаю также, что детские оздоровительные центры могут работать круглый год — такие примеры уже есть в регионах», — отметил он.

Владимир Мазур добавил, что региону нужна региональная программа развития детского отдыха, в которую включат предложения, поступившие по итогам минувшей оздоровительной кампании.