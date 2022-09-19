Вашингтон, 19 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Законодательная инициатива сенатора-республиканца Линдси Грэма по дальнейшему ограничению абортов в США встретила сопротивления со стороны других членов Республиканской партии, сообщает 18 сентября The Hill.

Линдси Грэм

Ранее сенатор-республиканец предложил ограничить аборты 15 неделями на федеральном уровне.

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По крайней мере, 15 законодателей Республиканской партии выразили несогласие с предложенным Грэмом законопроектом, при этом большинство заявило, что решения об абортах должны приниматься на уровне штата и на местном уровне, а не через федеральный закон.

На фоне грядущих промежуточных выборов в США демократы получили определенную поддержку в связи с решением Верховного суда отменить конституционное право на аборт.

Грэм 18 сентября выступил с защитой собственной инициативы, которая предусматривает исключения только в случаях изнасилования, инцеста или спасения жизни матери, несмотря на раскол, который он вызвал внутри его партии.

«Я уверен, что американский народ примет национальный запрет на аборты в 15 недель», — сказал Грэм ведущей «Fox News Sunday» Шеннон Брим.