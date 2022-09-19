Валерия Иванова, 19 сентября 2022, 10:39 — REGNUM Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о публикации Аллы Пугачевой, в которой она просит признать её иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).
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В беседе с порталом BLITZ+ Сергей Соседов отметил, что выходка Пугачевой — обычное желание привлечь к себе внимание. Он не стал подбирать слов и высказал всё, что думает о поведении артистки, которая много лет назад вызывала у него восхищение.
«Это типично пугачевская бравада. Человек, который давно вышел в тираж и ничего собой не представляет как творческая единица, ей нужно как-то о себе заявлять. Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признали иноагентом, она должна как-то отреагировать. Конечно, здесь расчет на то, что с Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) тоже снимут это определение «иноагент». Это желание довести ситуацию до абсурда, что я тоже иноагент», — высказался Соседов.
«Надо же себя рекламировать, типа сильная женщина. Бабуля, пусть займется, своей головой и детьми. Честно, слишком много Пугачевой и Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)», — комментирует М. Г. в телеграм-канале «Подслушано. Знаменитости»
«Им тяжело будет смириться с тем, что они оба свалились в бездну. Столько было любви зрителей. Галкин вел практически все передачи на ТВ. И тут бац, из-за глупых высказываний полетело всё в тартарары. Мог бы просто помолчать, ведь каждый может испугаться и уехать, но, как оказалось, вернуться трудно. Они-то там никому не нужны. Ну пару раз посмеются шутке про Путина, а дальше то что? Там ведь нет халявного заработка, это только в России можно не платить налоги», — считает Елена.
«Надо уважить её просьбу, а то как-то неудобно отказывать», — иронизирует в комментариях Алла.
«Да кто такая Пугачева?» — спрашивает Svetlana Matveeva.
«Бандерша от эстрады. Там ни один чих без неё не случался. Но вот, были бы посговорчивей Понаровская или Аллегрова, никто бы сейчас о Пугачевой не помнил. И даже Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Вот. Долина — пела, Кобзон — пел, а она нет! Был хороший репертуар на тот момент, вот и все. Просто не было столько певцов, как сейчас. Не пропускала она действительно хороших певцов с хорошими вокальными данными. Она их просто уничтожала», — ответил МХ.
«Зачем трубить? Собрала вещи — и в самолёт. Или последний триумф — пусть пожалеют, кого теряют», — размышляет Светлана.
Есть и сочувствующие Пугачевой.
«Алла Борисовна поддержала своего мужа. А на всю эту грязь ей наплевать и на мнение окружения», — написала Ирина.
В комментариях фан-аккаунта Аллы Пугачёвой в телеграм-канале подписчики не стесняются в выражениях.
«Радуемся! Радуемся! Пугачиху прочь с земли русской», — призвала Татьяна.
«Пугачёва, ты уже в аду! Выставляй — не выставляй свои поганые фотки, не верят люди, что ты умная, видно, что это агония. Что дальше-то? Днище», — написала Татьяна.
«Как, не имея совести, продать свою страну? Свою землю, свой доверчивый народ, который любил? Давайте говорить правду! Алла Борисовна когда-то, очень давно, лет 40 назад, умела петь! Потом прокурила, прокутила свой голос! А потом стала символом непотребства и дурновкусия! Это правда», — считает Наталья Владимировна.
«В 70 лет пора уже быть мудрее. Не раздражать народ, пойти в церковь и помолиться о грехах своих и детях малых», — посоветовала Ольга Лукьянова.
«На любое предательство готовы, чтобы сохранить свое благополучие, а ведь мы вас любили», — сетует Нина Вахрушева.
«Поддержавшие считающую себя «певицей» Пугачёву в её просьбе предоставить ей статус иноагента, а также согласившиеся с тем, что защита России — это «иллюзорные цели», являют собой прекрасный список.
Среди тех, кому понравился этот неумный пассаж певицы ртом, актеры Данила Козловский и Кирилл Сафонов, Екатерина Одинцова, группа Little Big, Наталья Ветлицкая, бывшая жена Шнура Матильда, Никита Ефремов и даже Валентин Юдашкин.
Предлагаю всем указанным персонам тоже, не дожидаясь аналогичной просьбы, выдать статус иноагента. Раз он им так нравится», — резюмировала Ирина.