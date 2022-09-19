Красноярск, 19 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона в Красноярском крае зарегистрировано 1220 лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в пресс-службе министерства лесного хозяйства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Площадь лесных пожаров с начала сезона составила 185 930,695 га, уточнили в минлесхозе.

По данным Лесопожарного центра, по состоянию на утро 19 сентября в крае действующих лесных пожаров нет. Леса региона по условиям погоды патрулируют наземные группы и авиация. Для контроля пожароопасной обстановки в 29 муниципалитетах региона установлено сто камер видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 16 сентября в Красноярском крае действующих лесных пожаров также не было зарегистрировано.