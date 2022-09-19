Уфа, 19 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика» стартовал в Уфе. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он стал одной из площадок первого международного конгресса «Транспорт и строительство».Отмечается, что на протяжении трех дней свои таланты будут показывать 55 представителей транспортных компаний из 18 субъектов и 30 муниципальных образований России.

«Мы уверены, что здесь собрались одни из лучших представителей профессии. И ваш опыт, ваше мастерство, ваше внимание — это все основа безопасности дорожного движения. И это же — основа развития нашей экономики — что может быть важнее, чем вовремя доставленный груз», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства регионаАлександра Булушева.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что соревнования проходят в классах автомобилей до десяти и свыше десяти тонн. Призовой фонд конкурса составляет один млн рублей. Организаторы мероприятия подготовили конкурсную трассу так, чтобы учесть ситуации, с которыми водители сталкиваются в своей повседневной работе.