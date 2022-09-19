Владикавказ, 19 сентября 2022, 10:02 — REGNUM Территорию курорта «Мамисон», который строят в горах Северной Осетии, защитят от лавин специальной противолавинной стеной. Конструкцию планируют соорудить в рамках первого этапа строительства курорта. Защитный объект одобрила «Главгосэкспертиза России».

Горнолыжный курорт «Мамисон» (3D визуализация)
Горнолыжный курорт «Мамисон» (3D визуализация)
Gztslovo.ru
«Для защиты территории от лавин будет построена лавиноостанавливающая стенка длиной 162 и высотой 4,85 м, запроектированная при строительстве гаража ратраков. Проектными решениями предусмотрен метеорологический и снеголавинный мониторинг. Для перехвата поверхностного стока с прилегающей нагорной территории устраивается нагорная канава с отводом чистых поверхностных стоков в местный ручей», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Кроме того, «Главгосэкспертиза» одобрила и заключение по строительству гаража для ратраков общей площадью 643 кв. м, где смогут разместиться до 20 машин спецтехники и контейнерная автозаправочная станция. Для легковых автомашин будет создана парковка на 460 автомобилей.

В рамках строительства курорта также будут проведены все инженерные коммуникации, в том числе сети связи, электроснабжения и водоотведения, газопроводы. Открытие «Мамисона» запланиролвано на 2024 год.

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