Владикавказ, 19 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Территорию курорта «Мамисон», который строят в горах Северной Осетии, защитят от лавин специальной противолавинной стеной. Конструкцию планируют соорудить в рамках первого этапа строительства курорта. Защитный объект одобрила «Главгосэкспертиза России».

Gztslovo.ru Горнолыжный курорт «Мамисон» (3D визуализация)

«Для защиты территории от лавин будет построена лавиноостанавливающая стенка длиной 162 и высотой 4,85 м, запроектированная при строительстве гаража ратраков. Проектными решениями предусмотрен метеорологический и снеголавинный мониторинг. Для перехвата поверхностного стока с прилегающей нагорной территории устраивается нагорная канава с отводом чистых поверхностных стоков в местный ручей», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Кроме того, «Главгосэкспертиза» одобрила и заключение по строительству гаража для ратраков общей площадью 643 кв. м, где смогут разместиться до 20 машин спецтехники и контейнерная автозаправочная станция. Для легковых автомашин будет создана парковка на 460 автомобилей.

В рамках строительства курорта также будут проведены все инженерные коммуникации, в том числе сети связи, электроснабжения и водоотведения, газопроводы. Открытие «Мамисона» запланиролвано на 2024 год.