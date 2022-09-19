Ростов-на-Дону, , 10:01 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Об этом ИА REGNUM 19 сентября сообщили в донском управлении МЧС России.

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Так, из экстренного предупреждения следует, что стихия разгуляется в течение суток. В ряде территорий Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду.

Донские спасатели призывают жителей и гостей Ростовской области быть предельно внимательными в условиях непогоды.