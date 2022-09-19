Донецк, , 10:00 — REGNUM Киевский и Куйбышевский районы Донецка снова были обстреляны со стороны бандеровцев. Об этом 19 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что ВСУ осуществили новый обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка в 09:40 (совпадает с мск), выпустив по городу четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации в Херсонской области Кирилл Стремоусов написал, что в регионе отсутствуют предпосылки для входа в него киевских боевиков, работа ведётся в штатном режиме.