Херсон, Бывш. УССР, , 09:58 — REGNUM В Херсонской области отсутствуют предпосылки для входа в регион киевских боевиков, работа ведётся в штатном режиме. Об этом 19 сентября сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов в телеграм-канале.

Кирилл Стремоусов (сс) Зихварт Яровой

«Херсон под полным контролем союзных сил и нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наемников на территорию Херсонской области», — написал чиновник.

Стремоусов отметил, что правительство региона ведёт работу в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кирилл Стремоусов рассказал о покушениях на его жизнь.