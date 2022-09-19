Херсон, 19 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Херсонской области отсутствуют предпосылки для входа в регион киевских боевиков, работа ведётся в штатном режиме. Об этом 19 сентября сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов в телеграм-канале.

(сс) Зихварт Яровой Кирилл Стремоусов

«Херсон под полным контролем союзных сил и нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наемников на территорию Херсонской области», — написал чиновник.

Стремоусов отметил, что правительство региона ведёт работу в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кирилл Стремоусов рассказал о покушениях на его жизнь.