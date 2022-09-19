София, 19 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Тысячи представителей крупнейшего профсоюзного движения Болгарии — КНСБ начали масштабную акцию протеста в правительственном квартале столицы Софии. Об этом 19 сентября сообщает БНР.

Nathan Keirn Протест

По словам очевидцев, участники демонстрации собрались у зданий администрации президента, Народного собрания (парламента) и Совета министров на центральной софийской площади с требованием повышения средней заработной платы и увеличения суммы социальных пособий. Акция проходит под лозунгом «Защитите доходы от инфляции и сохраните рабочие места!».

Как утверждают в руководстве КНСБ, соответствующая кампания продлится в Софии около месяца. Организаторы протестов планируют установить в центре столицы палаточный лагерь.

Полиция не вмешивается в ход мероприятия.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии было вынуждено констатировать банкротство и закрытие нескольких тысяч предприятий в стране из-за экономического спада в стране.