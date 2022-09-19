Бразилиа, 19 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Бразилии запасы зерен из-за засухи могут достичь исторического минимума к весне 2023 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу Национального совета по кофе Силаса Бразилейру.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

Так, к марту следующего года запасы кофе в Бразилии могут сократиться до 7 млн мешков весом в 60 кг, тогда как как наиболее комфортным является уровень в 9-12 млн мешков.

«Запасы достигли такого низкого уровня, что даже в случае хорошего урожая в следующем году, Бразилии, вероятно, с трудом удастся удовлетворить спрос. Нам просто необходимы дожди», — передает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, одной из причин роста мировых цен на кофе станет желание крупных участников рынка восстановить прежний уровень рентабельности за счет установления подходящей цены.

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