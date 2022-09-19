Улан-Удэ, 19 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Бурятии по состоянию на 19 сентября к врачам из-за укусов клещей обратилось более 4,3 тыс. человек, в том числе почти 1,2 тыс. детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

Показатель обращаемости составил 450,5 на 100 тыс. населения, что на 22% выше среднемноголетнего уровня. Нападения зарегистрированы во всех районах республики, а также в столице Улан-Удэ.

«Зарегистрировано 104 случая инфекций, передающихся клещами: 45 — клещевого вирусного энцефалита, 47 — клещевого боррелиоза, 12 – клещевого риккетсиоза», — добавили в управлении.

Как отмечается, специалисты провели акарицидные обработки мест массового отдыха жителей на площади более 2,9 тыс. га. Против клещевого энцефалита привито свыше 97 тыс. человек, в том числе 58 тыс. детей.