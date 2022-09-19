Наталья Павлова, 19 сентября 2022, 13:09 — REGNUM Вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва, Читайте также: открывающая дверь ногой заявлением, что наведёт порядок в головах, снова наделала много шума после признания её официального супруга Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) иностранным агентом. Певица сообщила, что обратилась в Министерство юстиции РФ с просьбой о зачислении и её в ряды иноагентов.

Виктор Михайлович Васнецов. Сирин. 1896 (фрагмент)
Виктор Михайлович Васнецов. Сирин. 1896 (фрагмент)

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов, ибо я солидарна со своим мужем…» — говорится в обращении певицы, выступившей против СВО, имеющей «иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

Громкое заявление тут же растиражировали. Одна часть до сих пор считает Пугачёву «народной любимицей», хоть и не видела «легенду» поющей на сцене с десяток лет, другие потешаются над самопровозглашённым статусом «примадонны» и представительницы «глубинного народа», перемещающейся на роллс-ройсах и живущей в замках. Третьи предлагают уважать преклонный возраст певицы и удовлетворить её просьбу, полагая, что время «Пугалкиных» безвозвратно ушло — в прямом и переносном смысле. Большая часть уверена, что Пугачёва должна быть благодарна стране, которая дала ей столько возможностей, званий и наград, что Пугачёва без России — никто, да и в России уже тоже. «Много шума из ничего» — делают вывод пользователи соцсетей.

«Стыдно, Алла Борисовна. Россия и Советский Союз всё вам дали», — заявил Андрей.

«Была народной, была любимой, но всё в прошлом. Растеряла всё на жизненной дороге», — констатирует Ольга.

«Адекватные люди Россию изгоем не назовут. У нашей страны сейчас тяжёлое время, для вас — иллюзорные цели», — пишет Людмила.

«Чего ж они восемь лет молчали? Когда люди в Донбассе гибли и сейчас продолжают гибнуть! Да, жалко наших ребят молодых, погибают, но, я думаю, не за иллюзорные цели!» — считает Галина.

«О россиянах они переживают? За достаток свой переживают. Влияние Пугачёвой уже ничего не стоит», — добавила Марина.

«Такие патриоты, как Пугачева и Галкин, своей моральной поддержкой помогают нацистам бомбить мирные города! Приезжайте в Донбасс, в Белгородскую область. На себе ощутите ваш идиотский «патриотизм», — дополнила Светлана.

«Неподкупные патриоты Пугалкины первым же самолётом уехали в Израиль! Они думают, у людей память короткая, как у рыбок? Скатертью дорога! Ваше время давно закончилось», — заявил Сергей И.

Кто-то оценил супружеские обязанности в семье, посчитав заявление певицы «поступком».

«Каково! Поступок! Просто образец супружеского согласия и обязанностей в неравном банке», — отмечает Наталья К.

«Ну, прямо жена декабриста! Декабристка — за мужем! В Израиль!» — иронизирует Екатерина И.

«Муж и жена — одна сатана. Надеюсь, эту ее просьбу исполнят. Если она считает, что у российской армии, воюющей с нацистами, «иллюзорные цели», то она не зря попросилась принять её в иноагенты. Она и есть иноагент», — написала Александра.

«Уезжайте, Алла, вам тут уже не рады. И не плюйте опять в колодец, из которого вы так много пили кристально чистой воды», — высказалась Виктория Д.

Президент Дмитрий Медведев вручил Пугачевой орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
Президент Дмитрий Медведев вручил Пугачевой орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
Kremlin.ru

«Глупая акция! Галкину это уже не поможет», — считает Ольга М.

«СССР и Россия дали вашей семье всенародное признание, славу, успех, звания и награды, и вот вы чем отплатили. «Я — шут, я — Арлекин, я — просто смех», — процитировала одну из песен Людмила П.

Наталья Т. предложила Пугачёвой «отказаться от звания народной. Какая вы народная, если против народа?»

«Надо удовлетворить просьбу пожилой женщины», — написала Марина Ч.

«Старость надо уважать! Хочет в агенты — да пожалуйста», — вторит Ольга В.

«Кто есть Пугачёва и её эгоистические заявления на фоне наших солдат, воющих с нацистским режимом, идущих рядом со смертью? Кто такая Пугачёва на фоне рядовых жителей Донбасса, которых восемь!!! лет убивают… Много шума из ничего», — делает вывод Анна И.

На слова Пугачёвой отреагировал рэпер Тимати.

«Думаю, что поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейский залах — это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать «полного кавалера ордена» и споткнуться на получении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит, что «иноагент» полжизни проработал на федеральном первом канале и именно по этой причине его узнала вся «любимая страна», — написал в микроблоге Тимати, пожелав удачи певице.

На высказывания исполнительницы обратили внимание и в Госдуме. Так, вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой («Единая Россия») считает, что она утратила связь с реальностью и поддержки среди порядочных русских людей Пугачёвой не найти.

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О поддержке подобных поступков со стороны «патриотов страны» заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»). Он выразил готовность расширить законодательство об иноагентах. Все, кто не согласен с Путиным, попросятся вслед за Пугачёвой в иноагенты, тенденция станет «элегантной формой протеста».

«Так и отлично! Тот случай, когда ФСБ пусть займётся иными важными делами, а агенты сами придут!» — добавил Морозов.

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Актриса Мария Шукшина назвала высказывания Пугачёвой «одним из либеральных приёмов: принять жертвенную позу, при этом осознавая свою безнаказанность, поскольку певица уверена, что не пострадает ни при каких обстоятельствах».

«Нашим воинам её жалость не нужна. Они гораздо выше её и морально, и духовно», — написала Шукшина в своём телеграм-канале.