Москва, 19 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки Центральным банком России 16 сентября в шестой раз стало событием вполне ожидаемым для большинства финансовых аналитиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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«Говорить о вполне вероятном завершении цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2022 году пока рано. Прогноз по инфляции от Банка России продолжает идти на спад, есть высокая вероятность, что в этом году она окажется ниже 11%.

Конъюнктура рынка за последние годы стремительно менялась, и российский мегарегулятор мгновенно на это реагировал, причем весьма результативно.

За последние пять лет ЦБ менял ключевую ставку чаще всех центробанков развитых экономик мира — в общей сложности 34 раза.

Сегодня особенное значение для российской финансовой системы имеет стабильность российской валюты. У рубля нет причин для ослабления.

Относительно сильный рубль помог в эффективной борьбе с инфляцией и обретению уверенности в потребительских настроениях россиян.

Потенциал российской экономики слишком велик и реальная угроза наступления рецессии в США и ЕС вряд ли окажет негативное влияние на макроэкономические индикаторы для России, особенно на фоне внушительного положительного торгового баланса страны.

Снижение ключевой ставки ускорит движение к активной инвестиционной активности. Ставки по кредитам, особенно для бизнеса, скорее всего, снизятся к концу сентября на 0,25%-0,50%. Доллар и евро почти месяц находятся на отметке 60 рублей.

Наиболее вероятный сценарий — дальнейшее умеренное укрепление рубля. Он предполагает укрепление российской валюты до диапазона 55-60 рублей за доллар к началу октября.

Рубль остается недооценённой валютой, до конца 2022 года в большей степени он имеет тенденцию к укреплению, чем к сдаче текущих позиций.

Российская валюта становится важным финансовым инвестиционным инструментом, благодаря которому в России продолжается реализация крупных инфраструктурных и промышленных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России 16 сентября снизил ключевую ставку до 7,5% годовых.

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