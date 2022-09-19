Красноярск, 19 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Академгородке (Красноярск) открыли мурал в честь офицера, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.

Пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края Портрет героя спецоперации в Академгородке (Красноярск)

Как сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе Заксобрания Красноярского края, уроженец Шарыпово лейтенант Александр Сенють погиб 2 мая в ходе проведения СВО. Награждён орденом Мужества посмертно. Портрет в его честь появился на здании института, который герой окончил в 2019 году.

По словам спикера Заксобрания Алексея Додатко, присутствовавшего на открытии, имя героя навсегда вписано в историю. Отец военнослужащего Павел Сенють поблагодарил Военно-учебный центр Сибирского федерального университета (СФУ) за сохранение памяти о сыне и обратился к курсантам.

«Помните о своём воинском, офицерском, гражданском, человеческом долге. Помните, что от вас зависит наше спокойствие, спокойствие ваших детей и родителей», — отметил Павел Синють (цитата по материалам телеграм-канала «Парламент на Ениссее» — прим. ИА REGNUM).

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске на стенах домов нарисовали портреты участников спецоперации Артёма Салугина и Тараса Петуха.

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