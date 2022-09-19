Иркутск, 19 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о некотором улучшении дорожной обстановки. С 12 по 18 сентября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 18 взрослых и 7 детей.

МВД ДТП в Приангарье

Вместе с тем отмечается рост числа ДТП с участием байкеров. Так, что на подъезде к Иркутску со стороны Александровского тракта в столкновении с легковой иномаркой и грузовой машиной погиб 56-летний мотоциклист — водитель мотоцикла Yamaha.

По предварительной информации, на подъезде в Иркутск байкер не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного потока, в результате чего столкнулся с Toyota Camry, водитель которой следовал в сторону Иркутска, и грузовой автомашиной Volvo, двигавшуюся по встречной полосе.

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Всего было зарегистрировано: шесть наездов на пешеходов; 10 столкновений транспортных средств; один наезд на стоящее транспортное средство; три наезда на препятствие.

Как сообщало ИА, с 5 по 11 сентября на территории Иркутской области произошло 34 ДТП с пострадавшими.

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