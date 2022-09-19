Бухарест, , 09:53 — REGNUM Высший кассационный суд Румынии (ВКСР) принял положение о привлечении к уголовной ответственности граждан, отказывающихся оплачивать ранее взятые у банков кредиты. Об этом 19 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Тюрьма josealbafotos

По предварительным данным, речь, в первую очередь идет о должниках по ипотечным займам. Как отметила председатель ВКСР Алина Корбу, нововведение позволит «урегулировать систему погашения долгов в соответствии с европейскими стандартами».

Конкретные тюремные сроки для злостных неплательщиков не установлены. При этом ВКСР установил минимальный срок давности по списанию соответствующих кредитов на уровне 10 лет.

Напомним, на сегодняшний день количество граждан Румынии, имеющих долги перед финансовыми организациями страны, превысило 1,2 млн человек.