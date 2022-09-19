Воронеж, , 09:53 — REGNUM Уголовное дело по факту кражи с карты военно-служащего контрактника 750 тысяч рублей возбуждено воронежскими правоохранителями.

Уголовное дело 63.мвд.рф

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и установления лица, подозреваемого в совершении противоправного деяния», — приводят «Вести Воронеж» информацию ГУ МВД по региону.

Пропажу денег с карты сына-военнослужащего обнаружила жительница Воронежа. Заблокировать и перевыпустить карту её сын не может, поскольку находится в зоне специальной военной операции. Чтобы опередить мошенников, женщине приходится подгадывать время поступления зарплаты на карту. О своей беде женщина рассказала журналистам, история получила резонанс.