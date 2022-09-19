Воронеж, 19 сентября 2022, 09:53 — REGNUM Уголовное дело по факту кражи с карты военно-служащего контрактника 750 тысяч рублей возбуждено воронежскими правоохранителями.
Пропажу денег с карты сына-военнослужащего обнаружила жительница Воронежа. Заблокировать и перевыпустить карту её сын не может, поскольку находится в зоне специальной военной операции. Чтобы опередить мошенников, женщине приходится подгадывать время поступления зарплаты на карту. О своей беде женщина рассказала журналистам, история получила резонанс.