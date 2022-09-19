Нью-Йорк, США, , 09:53 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент проведёт встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ и другие», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что у Токаева запланированы встречи с руководителями транснациональных корпораций: Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec и Microsoft. 20 сентября планируется его выступление в Генассамблее ООН.

Кроме того, по данным пресс-службы, Токаев планирует встретиться с рядом глав государств Евросоюза и руководством ЕС. Он также будет участвовать в Глобальном саммите по продовольственной безопасности.