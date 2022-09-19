* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 19 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Статистика правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показывает, что 70% нищих, собранных из разных районов Кабула, составляют женщины. Об этом сообщает портал Darivoa.

(сс) Dennis Jarvis Нищий в Сербии

Офис заместителя премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по экономическим вопросам сообщил, что из разных частей столицы Афганистана собрано 6900 нищих, из них 4617 женщин.

Уточняется, что среди этих женщин только 1231 признана действительно «обездоленной», а остальные являются «профессиональными» попрошайками.

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«Также среди них было 579 мужчин, 164 из них были признаны реально нуждающимися, а 415 человек идентифицированы как «профессиональные» нищие», — сообщили в офисе.

По статистике правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), среди этих нищих также числится более 1704 детей, из них 911 правонарушителей и 39 сирот.

«После проведения биометрии сироты-попрошайки направлены в образовательные центры министерства труда и социальных дел. Помимо пропитания, детям-сиротам в этих центрах предоставляется обучение», — говорится в заявлении.

Между тем, Афганское общество Красного Полумесяца начало процесс оказания денежной помощи нищим, и правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что уже сотни людей воспользовались этой помощью. Но пока неясно, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет делать с «профессиональными» попрошайками.

Когда радикалы восстановили контроль над Афганистаном в августе прошлого года, женщины, работающие в государственных учреждениях, потеряли возможность трудиться. В настоящее время женщины заняты трудовой деятельностью лишь в нескольких секторах, включая здравоохранение и образование.

Зармина, одна из нищенок из западной части Кабула, рассказала «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом), что её муж инвалид и не может работать, а её сын, который служил в армии, был убит три года назад в бою с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гильменде.

Зармина добавила, что сейчас у нее есть только один 14-летний сын, подмастерье в автомастерской, который зарабатывает всего 200 афгани в неделю.

«На эти деньги мы не можем купить даже хлеб, не говоря уже о том, чтобы платить за квартиру. Кроме попрошайничества, что я могу еще сделать? Мы также не получаем никакой помощи от государственных и гуманитарных учреждений», — сказала она.

Наджиб, ещё один кабульский нищий, инвалид, сказал, что из-за его физического состояния его никто не берёт на работу, а в нынешней ситуации рабочих мест мало. Он сказал, что его рука была ампутирована после взрыва несколько лет назад, и он плохо видит одним глазом.

«После того, как меня выписали из больницы, я не мог работать и не работаю до сих пор. У меня пятеро детей разного возраста… Так как я больше не могу работать, мне остается только просить милостыню у людей. Я побираюсь, чтобы мои дети не голодали», — рассказал Наджиб.

Мулла Хайбатулла Ахундзада, лидер движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в августе приказал заместителю премьер-министра по экономическим вопросам собрать нищих в Кабуле и заняться их проблемами.

Согласно статистике международных организаций, уровень гуманитарных потребностей в Афганистане растёт день ото дня, и уже сейчас 90% населения страны не имеют достаточно еды, а 55% населения нуждается в гуманитарной помощи.