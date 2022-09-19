Горно-Алтайск, , 09:52 — REGNUM В столице Республики Алтай Горно-Алтайске произошло необычное ДТП с участием легкового автомобиля и минивэна. Об этом сообщает RT на русском.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Утром 19 сентября «Лада» на большой скорости врезалась в припаркованный во дворе Nissan Serena, в результате чего оказалась на его крыше.

По данным издания, виновником аварии оказался 14-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Официальной информации по факту инцидента пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Майминском районе пьяный водитель протаранил три автомобиля, сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

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