Сеул, 19 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года доля автопроизводителей из Южной Кореи на мировом рынке снизилась до 7,7%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской ассоциации автопроизводителей (КАМА).

Kia Kia Mohave

С января по июнь южнокорейские автопроизводители продали в общей сложности 2,1 млн автомобилей, что на 9,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первой половине 2021 года доля южнокорейских автопроизводителей на мировом рынке составила 7,9%.

Сообщается, что продажи в США упали на 18%, в Европе — 14%, в Бразилии — на 15%, в России — на 57%.

Представители Корейской ассоциации автопроизводителей посоветовали правительству и местным компаниям сотрудничать друг с другом, чтобы справиться с более строгими правилами в отношении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе и принятием в США «Акта снижения инфляции», исключающего электромобили, произведенные за пределами США, из налоговых льгот.