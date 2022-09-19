Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Пенсионерка, которой в центре Санкт-Петербурга минувшей зимой на голову упала глыба льда, получила денежную компенсацию от ТСЖ, сообщили 19 сентября в пресс-службе городской прокуратуры.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM рассказывало о череде падений с крыш домов в историческом центре города глыб льда на прохожих. Один из таких случаев произошел 14 февраля, когда на проходившую мимо дома 24/1 по Садовой улице 69-летнюю горожанку упала сосулька. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану височной области. Состояние женщины медики оценили как удовлетворительное и после оказания первой медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

После случившегося инцидентом заинтересовались в прокуратуре города. Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и установило, что управляющая организация ТСЖ «Крылова-1» своевременно не очистила кровлю от наледи и снега.

«Прокурор Центрального района в защиту прав пенсионерки направил в суд исковое заявление о взыскании с ТСЖ «Крылова-1» компенсации морального вреда», — рассказали в ведомстве, уточнив, что суд исковое требование удовлетворил. В пользу заявительницы взыскана компенсация в 50 тыс. рублей.

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