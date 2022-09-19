Анкара, , 09:50 — REGNUM Строительство трубопровода, соединяющего месторождения природного газа в Чёрном море с находящимися на суше производственными площадками, намерены до конца 2022 года завершить власти Турции. Об этом 19 сентября заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, его слова приводит газета Yeni Safak

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По словам главы минэнерго Турции, основные работы по строительству указанного трубопровода на данный момент закончены.

«Магистральный трубопровод будет достроен к концу этого месяца. Всего будут проложены три трубы. <…> Наша цель заключается в том, чтобы достроить все три линии к концу года», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что работы по возведению атомной электростанции (АЭС) «Аккую» на территории Турции продолжатся в убыстренном темпе.