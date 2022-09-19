Анкара, 19 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Строительство трубопровода, соединяющего месторождения природного газа в Чёрном море с находящимися на суше производственными площадками, намерены до конца 2022 года завершить власти Турции. Об этом 19 сентября заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, его слова приводит газета Yeni Safak

ИА REGNUM Газ

По словам главы минэнерго Турции, основные работы по строительству указанного трубопровода на данный момент закончены.

«Магистральный трубопровод будет достроен к концу этого месяца. Всего будут проложены три трубы. <…> Наша цель заключается в том, чтобы достроить все три линии к концу года», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что работы по возведению атомной электростанции (АЭС) «Аккую» на территории Турции продолжатся в убыстренном темпе.