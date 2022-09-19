Благовещенск, , 09:52 — REGNUM В Благовещенске трое мужчин зарабатывали, оформляя фиктивные разрешения на въезд в Россию для граждан иностранных государств. От каждого мигранта они получали по 2,5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе управления МВД по региону.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Сами иностранцы не подозревали, что их документы — поддельные. Они въезжали в Россию и находились на её территории, фактически не имея на это разрешения. Благовещенцы оформляли для них подложные визы и документы на въезд, совмещая оказание этих «услуг» с собственным туристическим бизнесом. Фиктивные документы для мигрантов предприимчивые амурчане оформляли в течение 6,5 лет с 2015 года.

«Для реализации своего криминального плана злоумышленники распределили между собой роли и функции, разработали механизм совершения преступления. В частности, мужчины заключали фиктивные договоры с представителями юридических лиц одного из зарубежных государств, а также с амурскими организациями, в управлении которых на территории Благовещенска имелись жилые помещения, якобы подтверждавшие расселение иностранцев», — отметили в региональном управлении МВД.

Свои «услуги» благовещенцы также рекламировали в коммерческом секторе иностранных государств. Подачу документов в МФЦ города мужчины сопровождали фиктивными гарантийными письмами об обязательствах своих компаний по приему приглашаемых в Россию иностранных граждан.

В отношении амурчан было возбуждено уголовное дело за нарушение законодательства, регулирующего вопросы миграции, по статье 322 УК РФ. Расследование дела завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, штрафы в 25 и 30 тыс. рублей и два года условно назначил суд двоим якутянам, которые организовали поток незаконной миграции в республику. За оформление подложных документов они получали деньги.