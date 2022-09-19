Лондон, , 09:49 — REGNUM Впервые с июля стоимость газа на биржах Европы оказалась ниже 1900 долларов за тысячу кубометров.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По данным лондонской биржи ICE, стоимость газа утром 19 сентября потеряла 4% и упала ниже отметки 1900 долларов за тысячу кубометров, что стало самым низким показателем с 26 июля.

Стоимость ближайших фьючерсов снизилась до 1852 долларов за тысячу кубометров по состоянию на 9:13 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен из-за утраты доверия между Германией и Россией, заявил премьер Нижней Саксонии Штефан Вайль.