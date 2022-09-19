Лондон, 19 сентября 2022, 09:49 — REGNUM Впервые с июля стоимость газа на биржах Европы оказалась ниже 1900 долларов за тысячу кубометров.

Газ
Газ
Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По данным лондонской биржи ICE, стоимость газа утром 19 сентября потеряла 4% и упала ниже отметки 1900 долларов за тысячу кубометров, что стало самым низким показателем с 26 июля.

Стоимость ближайших фьючерсов снизилась до 1852 долларов за тысячу кубометров по состоянию на 9:13 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен из-за утраты доверия между Германией и Россией, заявил премьер Нижней Саксонии Штефан Вайль.