Пекин, , 09:46 — REGNUM Управление обороны острова Тайвань впервые обнаружило вблизи острова вооруженный разведывательный беспилотник CH-4 Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что стало шестым типом беспилотника, появившегося в регионе в сентябре после высотного разведывательного беспилотника WZ-7, сообщает 18 сентября газета Global Times.

БПЛА Caihong 5 (CH-5) Xaluan.com

Ожидается, что больше беспилотников НОАК присоединятся к регулярным патрулям и учениям НОАК вокруг острова Тайвань в попытке защитить национальный суверенитет и территориальную целостность на фоне провокаций со стороны сепаратистов «независимости Тайваня» и сил внешнего вмешательства, сообщили в воскресенье эксперты материковой части Китая. Согласно пресс-релизу управления обороны острова, опубликованному в тот же день, среди 20 самолетов НОАК, обнаруженных в районе острова Тайвань 17 сентября, вооруженный разведывательный беспилотник CH-4 вошел в юго-западную зону опознавания противовоздушной обороны острова.

Это первый случай, когда беспилотник CH-4 участвовал в патрулировании и учениях НОАК вокруг острова Тайвань, и стал CH-4 шестым типом беспилотника, который будет задействован в таких миссиях в сентябре, после WZ-7, BZK-007, BZK-007, BZK-005, KVD-001 и TB-001.

После провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань в прошлом месяце и крупномасштабных учений НОАК в ответ на это НОАК начала использовать беспилотники для патрулирования вокруг Тайваня, сообщил Global Times эксперт по военной авиации материковой части Китая Фу Цяньшао.

По словам Фу, эти беспилотники разных размеров, поступают из разных военных служб и родов войск и выполняют разные задачи, включая разведку, наведение на цель, прямую атаку и оценку ущерба. Беспилотные летательные аппараты с большой выносливостью способны длительное время находиться над районом цели и сохранять контроль в течение десятков часов.

По словам Фу, поскольку НОАК повышает боевую готовность в ответ на провокации сепаратистов и сил внешнего вмешательства, ожидается, что больше беспилотных летательных аппаратов различных типов будут проводить патрулирование и учения вокруг острова, и такие действия станут более рутинными. По словам Фу, поскольку они являются беспилотными, ожидается, что БПЛА станут одним из первых видов оружия, которое будет применено в случае возникновения конфликта в Тайваньском проливе.