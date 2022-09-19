Москва, 19 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 по уничтожению техники и живой силы ВСУ.

Russianhelicopters.aero Ка-52 «Аллигатор»

В российском оборонном ведомстве отметили, что летчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, что увеличивает ударный потенциал одиночных экипажей двух типов вертолетов.

«Экипажи армейской авиации наносят огневое поражение противнику, уничтожая живую силу, легкую и тяжелую технику ВСУ», — сообщили в Минобороны.

Подлет в зону боевого применения летчики совершают на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника, заключили в ведомстве.