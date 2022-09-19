Ростов-на-Дону, , 09:46 — REGNUM Границу с Россией за сутки пересекли более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и территорий б. УССР. Об этом 19 сентября сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что о начале массовой эвакуации мирных жителей Донбасса было объявлено вечером 18 февраля 2022 года. Приграничная Ростовская область стала первым регионом России, которая приняла вынужденных переселенцев.