Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Границу с Россией за сутки пересекли более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и территорий б. УССР. Об этом 19 сентября сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что о начале массовой эвакуации мирных жителей Донбасса было объявлено вечером 18 февраля 2022 года. Приграничная Ростовская область стала первым регионом России, которая приняла вынужденных переселенцев.