Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Мемориальная доска историку, лингвисту, переводчику, основателю советской школы майянистики Юрию Кнорозову появится в Санкт-Петербурге. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Юрий Валентинович Кнорозов. 1971 год

Появление памятной доски Кнорозову на фасаде Кунсткамеры связано со столетием со дня его рождения, которое отметят 19 ноября. Это решение получило одобрение в Совете по мемориальным доскам при правительстве города.

«Важно, чтобы нынешнее поколение чтило память о выдающейся личности советского ученого, его значимых открытиях и вкладе в науку. По поручению президента в городе пройдут памятные мероприятия, а также будет установлена мемориальная доска на фасаде Кунсткамеры», — заявил Борис Пиотровский.

В Северной столице также появятся мемориальные доски президенту СПбГУ и почётному гражданину Петербурга Людмиле Вербицкой, правоведу и декану юридического факультета ЛГУ Николаю Алексееву, историку Владимиру Мавродину. Доски будут установлены на фасадах зданий университетов.

Память о заслуженном тренере России Анатолии Рахлине, хирурге, одном из основателей трансфузиологии в СССР Эрике Гессе, Герое России, подводнике-гидронавте Денисе Опарине и начальнике трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома во время блокады Ленинграда, авторе книги «Фронтовой трамвай» Михаиле Сороке также будет увековечена на мемориальных досках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рассматривались разные варианты размещения памятной доски историку Кнорозову. Предлагали установить её внутри Кунсткамеры, но остановились на том, что она будет висеть снаружи.