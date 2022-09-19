Иркутск, , 09:44 — REGNUM За минувшие сутки в Иркутской области обнаружено и ликвидировано два возгорания в лесу, сообщает 19 сентября телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар (сс) Land Between the Lakes KYTN

По одному очагу было зарегистрирован в Боханском и Черемховском районах. Оба — недалеко от населенных пунктов. Причиной возникших возгораний является человеческий фактор. Пожары ликвидированы в день обнаружения на общей площади восемь гектаров, из которых шесть гектаров — не покрытые лесом.

В тушении возгораний было задействовано 22 сотрудника лесопожарных формирований и семь единиц наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной ситуации 18 сентября осуществляли 10 самолетов: шесть Ан-2 и четыре легкомоторных. Их налет составил 40 часов 35 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября очаги были зарегистрированы недалеко от населённых пунктов в Эхирит-Булагатском и Усольском районах.

Региональная диспетчерская служба Иркутской базы авиационной охраны лесов предупреждает, на территории Эхирит-Булагатского района установилась чрезвычайная — V класса — пожарная опасность лесов, в Нукутском, Осинском, Боханском, Качугском, Баяндаевском и Ольхонском районах – высокая – IV класса. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах статьей 8.32 КоАП РФ и статьей 261 УК РФ предусматриваются административное и уголовное наказания.

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