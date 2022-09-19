Магас, 19 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Ингушетии произошел пожар, при котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Одного пострадавшего спасти не удалось, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Пожар

По его словам, все пострадавшие — члены одной семьи. Отца доставили в ожоговый центр города Махачкалы. Детей — девочек восьми и 15 лет - спасают в Сунженской больнице и в детской больнице Назрани. Мать погибла.

Калиматов уточнил, что трагедия произошла 16 сентября в селе Троицкое. Одна из девочек получила 100% ожогов тела, её состояние оценивается как крайне тяжелое. Второй ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

Прокуратура организовала проверку по факту пожара, в ходе которой специалисты установят причины возгорания, а также дадут оценку исполнения требований о противопожарной безопасности.