Москва, , 09:52 — REGNUM Введение в Европе визовых ограничений в отношении российских граждан — не самая лучшая идея, полагает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он выразил надежду, что эти ограничения будут сняты по окончании конфликта в б. УССР.

Шенгенская виза © ИА REGNUM

Гутерреш отметил, что отношения между Евросоюзом и Россией стали хуже «по многим аспектам» после начала российской военной спецоперации в б. УССР. Так он ответил на вопрос о том, не нарушают ли права человека визовые ограничения в отношении граждан РФ.

«И, очевидно, я надеюсь, что по окончании войны, все эти ситуации исчезнут», — сказал генсек РИА Новости.

Он напомнил, что некоторые российские граждане захотели уехать из своей страны на фоне событий в б. УССР.

«Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать», — добавил Гуттереш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел стран ЕС договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. В связи с этим получение виз станет более длительным, сложным и дорогим.

Читайте также: Вступил в силу запрет на посещение гражданами РФ четырех стран