Москва, 19 сентября 2022, 09:44 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.
В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Тахир Мингачёв, Виталий Абрамов, защитники Никита Нестеров, Фредрик Классон и форвард Максим Соркин. У «Сочи» отличились нападающие Дмитрий Завгородний и Сергей Попов.
На сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 10 очков. «Сочи» идёт на 11-м месте в Западной конференции с двумя очками.
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