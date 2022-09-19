Москва, 19 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Тахир Мингачёв, Виталий Абрамов, защитники Никита Нестеров, Фредрик Классон и форвард Максим Соркин. У «Сочи» отличились нападающие Дмитрий Завгородний и Сергей Попов.

На сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 10 очков. «Сочи» идёт на 11-м месте в Западной конференции с двумя очками.