Кишинёв, , 09:41 — REGNUM Властям Молдавии нужно принимать срочные меры с связи со сложившимся энергетическом кризисом. Об этом 19 сентября завил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, нас ждёт тяжелейшая зима в современной истории республики, — отметил Додон. — Власти должны принять срочные меры как минимум в трёх направлениях».

Бывший президент призвал увеличить пенсии, зарплаты бюджетникам и поддержать семьи с детьми. Вторым направлением мер, по мнению Додона, должно стать введение «потолка» для тарифов на газ, а разницу покрывать за счёт бюджета.

«Деньги для этого власти пусть берут у своих западных кураторов, которые запретили им поехать на переговоры в Россию», — добавил экс-президент.

Додон также призвал оказать поддержку экономическим агентам в Молдавии.

Напомним, как показал недавний опрос исследовательской компании iData, почти 73% жителей Молдавии считают, что президент республики Майя Санду должна поехать в Россию, чтобы договорится о скидках на газ.

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