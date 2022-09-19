Маданг, , 09:41 — REGNUM Около побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 19 сентября сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Zeml.info

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии в 99 км в восточном направлении от города Маданг, в котором проживает порядка 27 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 138 км.

При этом данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новое землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано сейсмологами на Тайване.