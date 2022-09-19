Оренбург, 19 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Оренбургская область вошла в первую группу регионов России с высоким качеством управления региональными финансами. Высокая степень присвоена по результатам мониторинга, который проводило Министерство финансов России, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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«Эффективный финансовый менеджмент является нашим приоритетом. Каждый бюджетный рубль должен работать, приносить пользу, улучшать уровень жизни оренбуржцев. Региональный минфин достойно справляется со своими задачами. Поэтому Оренбуржье занимает прочное положение во всех рейтингах финансовой устойчивости со стабильным прогнозом», — прокомментировал результаты губернатор региона Денис Паслер.

Стоит отметить, оценка проводится ежегодно, на её основе присваивается одна из трех степеней качества управления региональными финансами: высокое, надлежащее и низкое.

Комплексная оценка итогов работы регионов включает анализ индикаторов, характеризующих планирование и исполнение бюджета, управление государственным долгом и собственностью, качество оказания государственных услуг, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, прозрачность бюджетного процесса и выполнение «майских» указов президента России.