Иркутск, 19 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 19 сентября известило о задержании подозреваемого в совершении серии краж из автомашин. По данным правоохранителей, злоумышленник похищал имущество граждан из автомобилей, оставленных ненадолго открытыми и без присмотра. Предметами хищений становились сумки, телефоны, кошельки и прочие вещи, находящиеся на видном месте в салоне авто.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Вор обкрадывает дипломата

Обнаружилась его причастность к шести эпизодам преступных деяний.

Выяснилось, что 53-летний ранее судимый за кражи фигурант более половины прожитых лет провел в местах лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа троих мужчин задержали по подозрению в совершении серии краж автомобилей с территорий Татарии, Марий Эл и Самарской области.

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