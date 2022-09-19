Астана, , 09:38 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом, где примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Программа визита весьма насыщенна. Центральным событием станет участие главы государства в общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — уточнили в пресс-службе.

Планируется, что 19 сентября Токаев проведёт встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ и другие. Наряду с этим глава государства встретится с руководителями транснациональных компаний, включая Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec, Microsoft, а также представителями экспертных кругов.

«20 сентября лидер Казахстана выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Также планируется проведение встреч с Генеральным секретарём ООН, руководством Европейского союза и главами ряда государств по их просьбе», — отмечается в сообщении.

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Кроме того, президент Казахстана примет участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Генассамблея ООН будет проходить с 20 по 26 сентября в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке и впервые за два года состоится в очном формате. Откроет неделю президент Бразилии Жаир Болсонару, далее выступит президент США Джо Байден.